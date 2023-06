Más is hasonló véleményt fogalmazott meg: - A benzinkútnak szerintem az az elsődleges funkciója, hogy meg lehessen tankolni a járműveket. Mégis öt percig azért kellett sorban állnom, mert valaki egy maroknyi lottószelvényt hozott be, kérve, hogy a benzinkút alkalmazottja ellenőrizze le, van -e nyertes köztük. Most akkor benzinkút, vagy lottózó?! Jó lenne a kettőt különválasztani! - hangsúlyozta olvasónk.

