A szer a fák lombkoronájának a tetejét is elérte, egészen a negyedik emeletig szállt a fehér köd. És az eredmény önmagáért beszél: kedd reggel már úgy ébredtünk, hogy nincsenek szúnyogok, nyugodtan tudunk szabadtéri programokat szervezni, kutyát sétáltani, kisbabákat levegőztetni, gyerekeket játszótérre vinni. Mert sajnos az elmúlt napokban, de talán mondhatjuk azt is, hogy hetekben ezekre nem volt lehetőség. Mert hiába fújtuk be magunkat, a ruhánkat szúnyogriasztó szerrel, a semmit nem ért - ahogy erre mások is panaszkodtak a Postabontás rovatban.

Tudom, még mindig vannak városrészek, amelyek kimaradtak a gyérítésből, de talán lehet abban bízni, hogy ahol súlyosbodik a probléma, ott a szúnyogok elleni fellépés is meg fog történni.

Név és cím a szerkesztőségben