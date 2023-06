Van, ahol a lakók még figyelmeztető táblákat is kitettek, kérve a gazdákat, hogy az ürüléket szedjék össze ebeik után. Ennek ellenére a fű tele van kutyapiszokkal. Elvileg bírságot is ki lehetne szabni a szabálytalanság miatt, de gondolom, hogy a tettenérésre nincs sok esély, ezért a figyelmeztetés, esetleg pénzbüntetés se túl gyakori. Más megoldás kellene. Egyre több lakásban tartanak kutyát, ehhez kellene a körülményeket is igazítani.