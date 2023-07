Kellemes meglepetés ért a minap egy pécsi vendéglátóhelyen. A Reggelibe tértünk be délelőtt ismerősökkel, itt ettünk-ittunk. Időközben meglátogattam a női mellékhelyiséget is. Ahol azt tapasztaltam, hogy minden fülkébe készítettek ki egy kis kosarat, melyben női higiéniai termékek voltak többféle méretben. Egészségügyi betét és tampon is. Visszatérve az asztalunkhoz elmeséltem ezt a barátnőmnek, aki mondta, hogy a Made in Pécs Café-ban is vannak ilyen termékek, valamint dezodor és kézkrém is.