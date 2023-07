A gyorsulási versenyek kapcsán, ha tervezik a törvény módosítását, miszerint súlyosabb "előre megfontolt emberölés" kategóriába tegyék az ilyen halált is okozó bűncselekményt, jogos lenne abba a kategóriába sorolni az ittasan, illetve bódultan, kábítószer hatása alatt vezetők büntetését is. Hisz nekik is tudni kell, hogy bármikor megnyomoríthatnak, megölhetnek egy ártatlan embert és ők ezt előre tudják, mielőtt a kábítószerhez nyúlnak.