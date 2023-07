„Klíma nélkül is hatékonyan hűthető a lakás" – olvashattuk az írást a DN-ben. A cikk minden szavával egyetértek. A gond csak az, hogy ez több odafigyelést igényel, macerásabb, mint bekapcsolni a klímát. Pedig az a sokmilliárd klíma nagyon ártalmas a Föld légkörére. A cikk első mondata leírja a lényeget: …”a klímaberendezések többlethőleadása pedig magasabb külső hőmérsékletet eredményez…”. Ez nekem vesszőparipám.

Gyerekkoromban (70 évvel ezelőtt) 27 foknál már mentünk strandolni. 30 évvel ezelőtt már gyakran volt 30 fok, aztán az emberek elkezdtek panaszkodni: hű, de meleg van! (Pedig hű, de meleg most van! És ha így folytatjuk, még mi lesz!) Feltalálták a klímát: „nekem is kell, nekem is kell”! Most ha „csak” 30 fok van, majdnem fázunk. Az összes, kényeskedésből üzemeltetett klímát be kellene tiltani, de ahol mégis nélkülözhetetlen, azok hőveszteségét hasznosítani kellene: pl. kézmosóvíz melegítés, télen a szomszéd helyiségek fűtése, fóliasátor fűtése stb. Nálam sokkal okosabb emberek biztosan több módszert tudnának kitalálni.