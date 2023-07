Szeretném megtudni, hogy a közterület-felügyelet hány esetben szabott ki bírságot azért - mondjuk az elmúlt egy évben -, mert a kutyáját a gazda póráz nélkül sétáltatta. Én heti rendszereséggel tapasztalom ezt, Kertváros utcáit járva. Az én kutyám pórázon van, és nem szerencsés találkozás az, amikor szabadon kószál egy másik eb, utunkat keresztezve. Ott vannak a kutyafuttatók, pontosan azért, hogy a kijelölt helyen a póráz levehető. Az utcán viszont ez nem megengedett. Úgy gondolom, hogy lehet bármennyire is fegyelmezett egy kutya, akkor is előfordulhat, hogy valamitől nagyon megijed a városi közegben, és elrohan a gazdája mellől. Ezért is született meg gondolom a szabályozás a póráz kötelező használatáról. Persze ha nincs büntetés, akkor mindig is lesznek olyanok, akik nem tartják be az előírást.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.