– Így is rengeteg a baleset az országban a közutakon. Sok esetben az ittas vezetés a kiváltó ok. Bele se merek gondolni, mi lenne akkor, ha megengedett lenne a minimális alkoholfogyasztás. Azt biztos sokan úgy értelmeznék, hogy részegen is lehet autót vezetni. A zéró tolerancia egy teljesen egyértelmű szabályozás: aki iszik alkoholt, nem ülhet a volán mögé. Remélem, ez a jövőben is így marad! – fogalmazta meg véleményét olvasónk.