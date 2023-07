– Az előttem haladó autó hátsó ülésén két kisgyerek ugrándozott – nem voltak bekötve, erre lettem figyelmes. Aztán azt is észrevettem, hogy az, aki az autót vezeti, dohányzik. Le volt ugyan tekerve az ablak, elöl is, hátul is – a látottakat több szempontból is veszélyesnek találtam. Mi van, ha a gyerekek kidugják a fejüket az ablakon? És mi van, ha dohányzás közben nem tud manőverezni a sofőr? Ez legalább annyira veszélyes, mintha telefonálna. És akkor arról, hogy a gyerekek mindeközben passzív dohányosok, még nem is ejtettem szót – írta olvasónk.