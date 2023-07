Más szerint a hagyományos kasszák nem helyettesíthetők. - Egyre több üzletben van önkiszolgáló pénztárak használatára is lehetőség, de szerencsére vannak olyan helyek is, ahol csak hagyományos kasszák üzemelnek. Egyszer záróra előtt mentem vásárolni egy olyan boltba, ahol automatákat is beállítottak, és már csak azokat lehetett használni. Mire a kakaós csigát a fotók közt megtaláltam, eltelt néhány perc. Aztán amikor láttam, hogy az ár valahogy nem stimmel, akkor kiderült, hogy a teljes kiőrlésűt, tehát a drágábbat jelöltem be, a hagyományos helyett. Nagy nehezen tisztázódott a félreértés, a következő akadály pedig a kijáratnál fogadott: a szatyrom mélyére dobott blokkot elő kellett keresnem, mert csak a vonalkódja leolvasásával nyílt ki a sorompó, és tudtam elhagyni a boltot. Ez így minden, csak nem stresszmentes bevásárlás.