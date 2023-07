Ha a nejlonzacskóért a gyümölcsös pultnál fizetni kell, akkor a pékárukhoz kihelyezett egyszerhasználatos kesztyűkért is kérhetnének pénzt - vélekedik olvasónk.

- Jó lenne, ha a nejlonzacskók árát is maximalizálnák. Mert az lehetetlen, hogy egyes pékségekben a papírzacskó 80 forintba kerüljön! A zöldségek és gyümölcsok hazavitelér szolgáló nejlon meg van, bolt, ahol 100 forint. Érdekes: az egyszer használatos kesztyű, amivel a pékárut kivehetjük, az akkor miért van ingyen?! Igazán kérhetnének pénzt azért is! Tovább megyek: ilyen kesztyűk a benzinkutakon is megtalálhatók, elősegítve, hogy ha valaki tankol, a keze ne szennyeződjön. Ezek is ingyenesek. Vajon meddig? - fogalmazta meg kétségeit olvasónk.

Más is elégedetlenségének adott hangot:

- A papírzacskó a kenyereknél ingyen van. A zöldségeknél a nejlon pénzbe kerül. A megoldás: az uborkát papírzacskóban viszem haza

- írta előfizetőnk.