Köztudott, hogy a MÁV és a VOLÁN társaság egyesült. Ahogy azt a minap a Postabontásban is olvashattuk, a vasútállomás épülete és a szemben lévő MÁV Igazgatóság kertje példás rendben van. A kert a város egyik legszebb parkja, több száz virággal, bokrokkal, fákkal és a régi fekete mozdonnyal. Ezt a csodás parkot sajnos csak nagyon kevesen látják, hiszen nincs annyira központi helyen. Ezzel szemben az autóbusz állomáson naponta több ezer utas is megfordulhat. A buszpályaudvaron - megerősítve a Postabontásban megjelent olvasói levélben megfogalmazottakat - egyetlen egynyári nyíló virág sincs, csak gaz. Ráadásul még az évelő növények is kiszáradnak, mivel senki sem öntözi őket.