Mint minden évben, most is ugyanolyan elkeserítő a helyzet a pécsi autóbusz-állomáson, mint lenni szokott. A virágládákban burjánzik a gaz, sehol egyetlen nyíló virág, száradnak ki azok az évelők is, amit tavaly ültettek. Ez mind jól mutatja, hogy valójában nincs gazdája az állomásnak. Pályázni lehetett volna, de nem tették. Azt mondta az állomás helyi vezetője, hogy nincs szükség virágokra, nekik az utasok zökkenőmentes szállítása a fontos... Véleményem szerint ez azért nem egészen így van, mert a 21. században, amikor a kertkultúra annyira magas szintű, az itt tapasztalt igénytelenség nem megengedhető! Gondoljunk csak bele. A vidékről, külföldről ide érkező utasok vajon mit szólnak az igénytelenséghez, gazhoz, koszhoz? A buszról leszállva ez az első dolog, amit meglátnak városunkból. Biztosan a rossz hírünket viszik, amit akár fotókkal is alátámasztanak!