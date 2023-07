- Minden évben elkápráztat a Zsolnay Fényfesztivál - így volt ez idén is. Szombaton is vasárnap is megcsodáltam a fényekből szőtt alkotásokat. Pécs erre a pár napra igazi nyüzsgő európai várossá válik, örülök, hogy ismét a részese lehettem - adott hangot elégedettségének olvasónk.

Már negatív élményekről számolt be: - A Kodály Központba a lányom vitt el, hogy a földgömböt, amit beharangoztak megnézzük. Sajnos azonban az első emeletre, ahonnan igazán szépnek ígérkezett a látvány, nem tudtam feljutni, mert a lift nem működött. 83 esztendős vagyok, mankóval járok. A földszintről sajnos csak keveset lehetett látni a gömbből - csalódott voltam. A másik, ami nem tetszett, hogy semmiféle nyugdíjas kedvezményt nem adtak, utólag tudtam meg, hogy a jegy, amit a lányom vásárolt, milyen sokba került. Ha előre tudom az árát, a bejárattól visszafordultam volna - fogalmazta meg észrevételeit előfizetőnk.