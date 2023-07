A megjelölt napon szinte percenként néztem ki az utcára és a közelben lévő kis térre, hogy megérkeztek-e már a szállítók, de sehol senkit nem láttam a megadott időszakban. Még este is készültségben voltam, és lestem az utcát, de nem jöttek.

Szerepelt az is a tájékoztatóban, hogy az edényeket személyesen is átvehetem a szolgáltató központi ügyfélszolgálatán, de kérdem én, milyen személykocsival tudom elhozni a 240 literes edényt. Hogy teszem azt be egy normál méretű csomagtartóba? Vagy esetleg fogadjak egy kisebb tehertaxit, ami elhozza nekem a kukákat? Vagy marad a régi módszer, a háztartási hulladék, és az ágakat összekötve teszem ki az utcára. Rám számíthatnak a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban, de másra, aki hasonló módon járt?

Név és cím a szerkesztőségben