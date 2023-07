– Úgy gondolom, hogy igenis fizessen a nejlon zacskóért az, aki e nélkül megy bevásárolni. Ezt úgy mondom, hogy velem is már többször előfordult, hogy otthon felejtettem. De nem esett nehezemre kifizetni azt a pár forintot, tanulópénznek fogtam fel. Amint hazaértem már tettem is be a táskámba az üres zacskót. Gyerekeink, unokáink jövője megér annyit, hogy ne használjuk nyakra-főre ezeket az eldobhatós vackokat – fogalmazott az egyszer használatos zacskókkal kapcsolatban olvasónk.