Sokan rettegnek a csótányoktól, nem is csoda, ez a rovar nagyon nagy és nem túl kellemes látvány. A mi lakásunkban negyven éve nem voltak csótányok, de tavaly egyszer megjelentek. Itt valószínűleg a konvektornál jöttek be, az alattam lévő lakás ugyanis sokáig nem volt kiadva, és amikor szétbontották szerintem a falakból jöttek elő a csótányok. Olyan nagyok voltak, legalább 10 centisek. Nem csak nekem, a többi lakónak is riadalmat okoztak.