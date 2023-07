A belvárosi közlekedést rengeteg helyen szerencsére most már jelzőlámpák segítik, vagy inkább hátráltatják. Az árkád és centrum parkoló sarkán levő nagy kereszteződés zebráihoz érkeztem egyik nap, amikor is pont zöldre váltott a lámpa. Nem szokásom tötymörögni, így sietős léptekkel indultam el. Nagyjából a fele utat tettem meg, amikor a lámpa elkezdett zölden villogni, és nem sokkal azelőtt, hogy átértem volna a másik oldalra már pirosra is váltott. Egy anyuka mögöttem sietve cibálta a gyermekét, amikor a buszos már rájuk dudált. Huszon­éves létemre is alig sikerült átérnem, mit szóljanak ilyen esetekben az idősek?



