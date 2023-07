(Számomra legsikeresebb fesztivál a geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál volt, amelyen két alkalommal is részt vettem, de nem csalódtam.) Júliusban rendezték meg – két alkalommal is – a nagypalli falunapon, rengeteg fellépővel, a pogácsafesztivált.

Ha már a pogácsának is lehet fesztivált rendezni, akkor miért ne lehetne a palacsintának is, méghozzá a legkisebb ráfordítást igénylő krumplis, a sváb lakosság körében fana(e) kuhninak nevezett palacsintának?

A második világháború alatt, amikor a városi lakosság számára a napi kenyérfejadag tíz dekában volt meghatározva – csak a bányászok számára volt biztosítva az ötven deka –, akkor nagyon jól jött a nagyapám által palacsintasütőben megsütött krumplis palacsinta. Nem kellett hozzá más, csak krumpli és kevés liszt, meg olaj vagy zsír. Kár, hogy a családban már senki nem ismeri az elkészítés módját, mert néha nagyon szívesen fogyasztanám, hogy felidézzem benne a nagypapámat, aki megmentett bennünket – a nagycsaládot – az éhhaláltól.

Frantó

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.