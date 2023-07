- A kedvenc boltomban az egyik kedves eladó arról informált, hogy a tonik, amit nagyon szeretek, akciós volt, ezért el is fogyott a készlet. Mint mondta, az akciós szórólapokban is szerepelt, csodálkozott, hogy nem tudtam róla. De hát hogyan is értesülhettem volna a hírről, ha nem kapok szórólapot? Hiába elérhető az üzletben a kiadvány, én nem járok arra minden nap. A lényeg, hogy lemaradtam az akcióról, ezért a drágább italt voltam kénytelen megvenni. Azt is megtudtam, hogy a szórólapok interneten is elérhetők - nekem, idős embernek azonban ez nem jelent semmit, nem használok okostelefont, se számítógépet. A szórólapok hiányának a pénztárcám látta kárát