Mit vétettek, milyen bűnt követtek el vajon a Szőlő utcában élő idősek, hogy az évtizedek óta megszokott buszmegállójukat elvették? A panaszt már többen megfogalmazták a Postabontásban és az sms rovatban - egy építkezés miatt helyezték át a megállót még két évvel ezelőtt a Gergely utcához. Azt hittük, a megoldás csak ideiglenes, de az építkezés befejeződött, a buszmegálló azonban nem került vissza. Ha esetleg azért, mert az ott épült házban lakókat zavarja, hogy előttük állna meg a busz, akkor lehetne öt méterrel odább is kialakítani a megállót. Mert most nagyon komoly nehézséget jelent az időseknek a közlekedés: akár a Gergely utcában, akár a Pálosoknál szállunk le, 500 méter kell gyalogolnunk, míg korábban, amikor a Szőlő utcáig hozott minket a helyi járat, ennek a töredéke volt az út, amit az otthonunkig gyalog meg kellett tennünk. Ha orvostól, pláne fogorvostól jövünk, vagy a vásárcsarnokból, szatyrokat cipelve, ez az 500 méter nekünk, időseknek már nagyon sok. Ráadásul a Magaslati út járdája is rendkívül rossz állapotban van, ami a helyzetet csak tovább nehezíti. A város legelegánsabb utcája ez, ahol sokan előszeretettel sétálgatnak is, de nagyon figyelni kell, hogy a gödrökben ne essen hasra az ember. Mellékesen jegyzem meg: erre is ráférne egy alapos felújítás.