Más is egyetértett a felvetett problémával: valóban nagy probléma, hogy kevés a parkolóhely, de ez nem csak Pécsett van így, a megye több városában is ez a helyzet. Nem is beszélve a fővárosról, ahol kész káosz a parkolás. Nálunk Kertvárosban 3-4 tízemeletesre jó, ha 30-40 parkolóhely jut. Számoljunk egy kicsit utána, ez a helymennyiség még egyetlen tízemeletes lakóinak autóira is kevés.

– A parkolóhely témához csak annyit fűznék hozzá, hogy ismerek olyan családot, ahol összesen négy autó van. Egy apukának, egy anyukának, egy a már felnőtt gyereknek, meg egy nagy családi kombi. Ezek a kocsik mind a társasházakhoz tartozó parkolóhelyeken állnak, nem garázsban. Ha a mai világban sok családban már kettő vagy akár annál több autó van, hogy is várhatnánk el, hogy legyen elegendő parkolóhely – árnyalta a helyzetet egy másik olvasónk.