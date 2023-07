- Anno 2018-ban velünk is ugyanezt eljátszotta a harkányi fürdő. Három gyerekre és két felnőttre megvettem a teljes árú jegyet, de ha nem kérdezek rá, nem is szóltak volna arról, hogy összesen csak két medence üzemel. Én visszakértem a pénzem és beírtam a panaszkönyvbe. Úgy látszik, ugyanazt csinálja a fürdő most is. Akkor mi átmentünk a családdal egy másik fürdőbe - írta olvasónk.