Az elmúlt időszakban rengetegszer hívtam a városüzemeltetést telefonon, szerettem volna jelezni nekik a veszélyes kátyút, de sajnos egyszer se jártam sikerrel. A telefont azon a melléken, ahol a hibát be lehetne jelenteni, nem vette fel senki. Megelégelve a felesleges telefonálgatást egyszer azzal is próbálkoztam, hogy leintem az épp arra közlekedő, és a gödröt szintén kikerülni kénytelen kukásautót, megkérve a dolgozókat, hogy szóljanak ők a Biokomnak az út javítása érdekében. De sajnos hiába integettem, nem állt meg a jármű.

Nem is az egyébként a legnagyobb baj, hogy a gödör az autók, stb. épségét veszélyezteti, hanem az, hogy szerintem alatta fut a Kálvária utcát a Magaslati úttal összekötő magasfeszültségű vezeték. A kábelárok vélhetően nem túl mély, félő, hogy a gödörben lévő törmelékek, ha tovább süllyednek, megsértik a vezetéket, veszélyeztetve a környék áramellátását. Talán az áramszolgáltatónak is érdemes lenne tartani itt egy helyszíni szemlét!

Ami pedig szintén felháborító, hogy az Ótemető utca aljánál nemrég a gázvezetéket javították. A munkagépek ezt a gödröt csak kikerülték, ahelyett, hogy 20-30 lapát bitument a beleöntöttek volna, és ezzel máris megoldódott volna a probléma.

