Nekem, mint vásárlónak, semmi kétségem nincs afelől, hogy egy szép napon ránk verik a PET-palackok és alumínium dobozok betétdíját. Nem is lenne ezzel semmi gond, főleg a dobozok esetén, amelyek szállítás és használat közben megőrzik alakjukat. Amiatt viszont egy pillanatig sem aggódom, hogy a PET-palackok karcolásmentesek legyenek. Sokkal nagyobb a baj! Rendeltetésszerű használat során (is) csuklanak, nyeklenek, behorpadnak, az utolsó két-három deciliternyi vizet szinte művészet kitölteni belőlük. Vagyis tőlem garantáltan vissza nem váltják őket! Az az automata még nem született meg! A palackok döntő többségére sajnos ez a silány minőség jellemző. Ki húzza most is a rövidebbet? Én, a vásárló! Külföldi útjaim során tapasztaltam, hogy például Ausztriában és Németországban vannak annyira masszívak a PET-palackok, hogy visszaválthatók. Nem kellene esetleg előbb a palackokat visszaválthatókká varázsolni és csak utána betétdíjat felszámolni? Tartok tőle, hogy ehhez nálunk tényleg varázslatra lenne szükség, a javából!