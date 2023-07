Korunk hőse az építési vállalkozó, beruházó. Anno még kellett hozzá szakirányú képesítés, most már elég, ha van pénzed vagy jó kapcsolatod egy banknál. Ez még nem lenne baj, ha lennének jó szakemberei, akikkel, már évek óta együtt dolgozik. Hősünknek szakirányú végzettsége nincs, az a típus, aki mindenhez is ért, és jobban. Jelen esetben a kivitelező gárda nincs jelen, mert szinte mindenki elhagyta hősünket. Szerződéskötésig mindent is megígér a vállalkozó, ez a barátság aláírásig tartott.

Másnap kaptunk két oldalas levelet, melyben felsorolja, hogy az építkezés folyamán bármilyen problémával mely vállalkozót keressük. Hónapokkal később már hivatkozási alap volt, hogy azért nem tudta határidőre befejezni a lakásokat, mert folyamatosan zaklattuk az alvállalkozókat.

Az átadás több mint egy évet késett. A miértekről, illetve a módosításról írásos tájékoztatást nem kaptunk, szerződésmódosítást nem kért. Egy év alatt nem sikerült a kiviteli tervekhez és a műszaki leíráshoz hozzáférni. A Mekk Elek által épített lakásokban nincs egyetlen olyan munkafolyamat, amiben ne lenne hiba.

Jelenleg súlyos problémák vannak a lakásokban, illetve az épületeken. A lakásokban 86 százalék páratartalom van, a légkondik hibája miatt. Ezeket 8 hónap alatt sem sikerült beüzemelni. A napokban a gépészeti projekt manager közölte, hogy fogalma sincs, hogy mi a hiba forrása, ezért javítani sem tudja. Állítólag gyári hibásak. Várható, hogy a bútorok, parketták, és a ruhák károsodnak, cserére szorulnak. Több tíz millió forintos kárunk lehet. Ezt a gépészet úgy oldaná meg, hogy kioktatja a tulajdonosokat, hogy milyen módon kell szakszerűen szellőztetni. Szerintük a lakók hibája miatt van pára a lakásokban.

A lakásokat nem lehet önállóan fűteni, szellőztetni a beépített készülékekkel, a szárító funkció sem működik. Amit erkély címszó alatt építettek az balesetveszélyes. A lakásokban nincs egy egyenes, derékszögű fal, illetve az aljzatok, és födémek nincsenek vízszintben.

Valami csoda folytán a használatbavételi engedélyt megkapta, annak ellenére, hogy az építkezést nem fejezete be, csak abbahagyta. Jelenleg a harmadik épület épül. Azért szeretném megosztani ezeket az információkat, hogy mások okuljanak, jobban válasszák meg, hogy milyen építkezésbe lépnek bele.

