Kertváros legforgalmasabb útját, amit csupán 3 éve, 2020-ban több száz millió forintból újítottak fel. Akkor is hónapokon keresztül kész káosz volt a közlekedés a városrészben, ez nyilvánvalóan most is így lesz. Azt nem tudom pontosan, hogy most milyen munkálatokat végeznek, de kérdem én naivan, miért nem csinálták meg akkor ezt is? Így most kétszer törik fel az aszfaltot, kétszer állítják vissza, kétszer okoznak hónapokon át tartó nehézséget a közlekedőknek. Az autósoknak, a busszal járóknak, a készenléti szerveknek egyaránt. A reggeli és délutáni dugó garantált. Azt pedig már nem is említem, hogy van olyan pl. ázsiai ország, ahol ennek az időtartamnak a töredéke alatt elvégeznek egy ilyen kaliberű rekonstrukciót.

Név és cím a szerkesztőségben