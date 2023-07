Ebben a rekkenő hőségben nem csak a strand, de az erdő is remek kikapcsolódást jelent, hiszen a fák kellemes árnyékot nyújtanak, abban a közegben a levegő is valamivel hűvösebb ennek köszönhetően. Itt a Mecsek, miden adott is lehetne a kellemes nyári kirándulásokra. Csak hát az a baj, hogy katasztrofális állapotban vannak a mecseki sétautak! Itt a gyönyörű Mecsek és nem merek végigmenni, mert félek, hogy bokatörés nélkül nem úszom meg a sétát tévétoronytól Dömörkapuig, vagy a Tettyére, a Mecsek-kapu is járhatatlan. Jó lenne a hatalmas sziklányi köveket eltüntetni és a vízmosásokkal is valamit kezdeni, hogy ismét a kirándulók felmerészkedhessenek sétálni.

T.-né

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.