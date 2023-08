- A kiskertem közelében valahol tüzet gyújtottak, gondolom valamelyik szomszéd égette a kerti hulladékát. Eszembe jutott, hogy tavaly milyen komoly tűz keletkezett a Mecseken egy hasonló tevékenység miatt. A vétkest azóta felelősségre vonták? Az ígéretére is biztos sokan emlékeznek: azt mondta, a károkat igyekszik mihamarabb megtéríteni. Kíváncsi lennék, mi lett végül az ígéretekből. Ez az eset is azt mutatja, hogy aki a tiltás ellenére is tüzet rak a kertjében, szigorúan büntetni kellene, mert nagyon komoly baj lehet a szabályok be nem tartásából - írta olvasónk.