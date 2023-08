Mások úgy gondolják, tarthatatlan, hogy a kutyatulajdonosok azt hiszik, övék a világ.

- Névtelen levélben fenyegették meg a kutya gazdáját - olvashattuk a panaszt. Nme tudom, az illető miért van ennyire felháborodva. Igenis tarthatatlan, hogy a kutyatulajdonosok azt hiszik, övék a világ. Neveljék meg az állatokat, pláne, ha kettő is van. Vagy zárják be éjszakára. Minket tíz kutya vesz körül, tudom milyen az, amikor az ugatás miatt nincs nyugalom. Borzalom, amikor rákezdenek, nappal, éjjel, hajnalban. És arról nem is beszélve, hogy ha szóvá tesszük, közlik: ők nem is hallják. Talán a szomszédnak is vannak jogai - gondolok például a birtokvédelemre - fogalmazta meg véleményét olvasónk.