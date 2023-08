Az utóbbi napok tikkasztó hősége megviseli az emberi szervezetet. Talán nem is voltak még ilyen forró napok ezen a nyáron, mint amit a héten tapasztalhattunk. A sok balesetnek is lehet kiváltó oka a kánikula – ahogy azt a Postabonásban olvashattuk –, hiszen összpontosítani sokkal nehezebb ilyen időjárási körülmények között. Saját emlékeimben kutakodva rájöttem arra, hogy hajdanában a németországi autópályán közlekedve tapasztalhattam megoldást annak elősegítésére, hogy a sofőr figyelme ne lankadjon: ezeket a sztrádákat kezdetben nyílegyenesre tervezték, és csak később iktattak be mesterségesen kanyarokat, hogy a monotonitás miatti vezetés közbeni elalvások megszűnjenek.