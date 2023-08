Pécsett, a Nagy Imre úton közműfelújítás történik, ezért az utat lezárták. Több terelőútvonalat is kijelöltek, ennek ellenére a Melinda utat terheli a forgalom. Ami lakó, pihenő övezet. Tehát átmenő forgalom nem hajthatna be az utcába. Arra, hogy az utca balesetveszélyessé és élhetetlenné vált a megnövekedett forgalom miatt, már többen panaszkodtak a Postabontásban. Sajnos már több parkoló autó is megsérült - köztük a minap az enyém is. Hogy ki okozta a kárt, nem tudni.