Más a következő tapasztalatokat osztotta meg: - Soha nem látott mennyiségű varjút láttam a hét elején a sportcsarnok környékén. Pár nappal később szintén arra vezetett az utam, a helyzet nem volt jobb semmivel. Le is parkoltam a közelben, utána moshattam is az autóm karosszériáját. Felháborító, hogy nem tesz semmit a város, ami hatékony is lenne, a sokakat bosszantó jelenség ellen - írta előfizetőnk.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.