Város szélén, belvárosi szinten – volt Meszesnek egy önkormányzati képviselője, akinek ez volt a választási jelszava. Úgy tűnt, hogy ennek érvényt is tudott szerezni. Mert volt rendszeres rendőri jelenlét, közterület-felügyelet. Közhasznú munkások végezték az utak hó- és síkosság-mentesítését. És volt egy, mindezekre odafigyelő önkormányzati képviselő. Ma van „Poldi” bácsi, „Poldi” néni. Nincs viszont „portyázó” önkormányzati képviselő és közterület-felügyelet. A rendszeres gyalogos rendőri jelenlét is hiányzik, így hát mindenki szabadon ráállhat gépkocsijával a parkosított, füvesített területekre. Egyszóval úgy tűnik, mintha Meszesnek nem lenne gazdája. Vagy talán nagyon sok is van, és az erdőtől nem látszanak a fák – vagy fordítva. Mitől várhatunk változást? Egy új képviselőtől? Egy új városvezetéstől? Vagy mindkettőtől, akik visszaadják az elvesztett hitünket, hogy mégis jó élni a város szélén, belvárosi szinten.

