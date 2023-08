Nagyon úgy tűnik, hogy a szupermarketek által meghirdetett akciók csak arra jók, hogy becsalogassák a boltba a vevőt. Legalábbis a tapasztalataim ezt mutatják. Egy Mohácshoz közeli faluban élek, a nagybevásárlásokat a városban szoktam intézni. Rendszeresen figyelemmel kísérem az akciókat - sok olyan termék volt leárazva a hétfőtől szerdáig tartó kedvezményes időszakban, amire pont szükségem lett volna. Megtettem a sok kilométeres utat az adott élelmiszerdiszkontig, de sajnos a bevásárlólistámra felírt tíz termékből nyolcat nem lehetett kapni. Üres polc fogadott.

Csak, hogy egy példát említsek: jó áron kínálták az ecetet, de az akciós áruból egyetlen darab se volt, viszont minden egyéb fajtából lehetett volna bőven vásárolni, a polcok tele voltak. És hogy miért gondolom, hogy a meghirdetett akciókkal a vevőcsalogatás a cél? Erre a sajt a jó példa, amit szintén nagyon jó áron hirdettek meg, és amit egészen a kedvezményes időszak végéig, azaz szerdáig nem lehetet kapni Ki is volt írva, hogy készlethiány az ok. Csütörtökön reggel fél 9-kor viszont már hat kartonnyi mennyiség várta a vevőket a boltban. Meg is számoltam, ez összesen hatszor huszonnégy darabot jelent. És még ki tudja, mennyi volt a raktárban. Természetesen a kedvezmény csütörtöktől már nem élt, így akkor már csak teljes áron lehetett hozzájutni a termékhez. A kérdés: ha szerdán egy darab se állt rendelkezésre, csütörtök reggelre hogy lett mégis tele a polc?

