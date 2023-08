Régebben sokan megfogalmazták a Postabontásban azt is, hogy már csak egy hatalmas falióra, ami hiányzik, hogy komfortosak legyenek a körülmények. A régiben ugyanis volt időmérő szerkezet, megszoktuk, hogy csak felpillantunk, és tudjuk, mennyi időnk van még vásárolni a busz indulásáig. Sajnos azt látom, hogy ezen a téren nincs előrelépés. Sokan úgy vélik, nem trendi már a falióra, nincs is rá szükség. Nekem és velem együtt sokaknak viszont más a véleményünk. Talán nincs pénze a városnak arra, hogy egy nagy méretű órát beszerezzen? Ha ez a helyzet, akkor javaslom, szervezzünk gyűjtést mi, vásárlók, hogy piacozás közben is egy szempillantás alatt megtudjuk, pontosan mennyi az idő.

