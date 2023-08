A blokkon szerepelt egy 25 forintos tétel – a nejlonzacskó ára. Így tehát ugyanazért a csomagolóanyagért, ami amúgy pár hónapja még ingyenes volt, én kétszer fizettem, ráadásul két különböző árat.

Most akkor mitévő legyen a vásárló? A zacskók többször is felhasználhatók, de akkor mindig ki is kell fizetni az árát? Vagy hogy bizonyíthatja a vevő, hogy a szatyrot, amibe pakolt, egyszer korábban már használta?

