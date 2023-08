– Kinézte magának ezt az ülést? – tettem fel a kérdést. Erre a férfi akkora cirkuszt csinált! Elkezdett velem kiabálni, közölte, hogy neki joga van arra a helyre ülni. Egyértelműen ittas volt az illető. És ha ez még nem lett volna elég, a sofőr kijelentette: leszállít mindkettőnket, ha nem fejezzük be a vitatkozást.

Nem tudok napirendre térni a történtek felett. Úgy gondolom, hogy a sofőrnek az lett volna a dolga, hogy megvédjen. Láthatta, hogy mozgáskorlátozott vagyok, ahogy azt is, hogy a férfi ittas – tehát nem is szállhatott volna fel a buszra. Ezt utastársaim is megerősítették. Úgy gondolom, hogy a sofőröknek tudniuk kellene kezelni az ilyen helyzeteket, és nem az a megoldás, hogy a vétlen utasokat is letessékelik a buszról.

