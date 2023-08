Az internetes vásárlások egyre népszerűbbek, és szerintem még az se kizárt, hogy néhány év múlva hagyományos üzletek már csak mutatóban lesznek, az unokáink pedig majd arról fognak mesélni a saját unokáiknak, hogy az ő gyerekkorukban például cipőt, ruházati terméket, műszaki cikkeket, stb. még személyesen, az üzletbe betérve is lehetett vásárolni. Nem csodálkoznék, ha élelmiszeren kívül minden vásárlás online bonyolódna.

Én is próbálok haladni a korral – közel járok a hetvenhez, de az internet kezelését megtanultam, így az online vásárlás se okoz problémát. A csomagküldő szolgálatokkal kapcsolatban lenne észrevételem: a csomagkövetési lehetőség egy rendkívüli pozitívum, hiszen a vevő így tudhatja, hogy mikor, hol jár a megrendelt árucikk, és azt is lehet tudni, hogy adott napon belül mikor várható, hogy a futár kopogtat az ajtón. Régebben e-mailt, sms-t is küldtek, és ha a szállítás időpontja esetleg nem felelt, meg, a módosítására is volt lehetőség. Immár másodszor jártam úgy a minap, hogy a futár egyszer csak becsengetett. Teljesen váratlanul, mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül. Azt tudtam, hogy valamikor a közeli napokban kell érkeznie a csomagomnak, vártam is az sms-t, az e-mailt, de hiába. Helyette a futár érkezett. Tulajdonképpen a történet mindkét esetben szerencsésen alakult, hiszen itthon voltam éppen. De mi van azokkal, akik dolgoznak, és nyilvánvalóan nem otthon ülnek naphosszat. Leginkább az érdekelne, hogy miért szüntették meg egyes futárcégek a korábbi gyakorlatot, és miért marad el a megrendelő kiértesítése? Vagy csak véletlenül maradt el a korábban megszokott, várt tájékoztatás?

