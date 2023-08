- A vaddisznók nem csak Mánfán, Pécsett is rengeteg kárt okoznak minden évben a kiskertekben. Nemrég a pécsi társasházak között szaladgáltak a vadak, és Pécs-Szabolcson is rendszeresnek mondható a jelenlétük és a károkozásuk. A kerítéseket is megbontják a vadak - az nem megoldás, hogy erődítményt építünk magunk köré, hogy távol tartsuk az állatokat. A vadászoknak lenne a helyzet megoldásában szerintem több feladata - vélekedik olvasónk.