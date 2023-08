A Melinda utcai tarthatatlan állapotokat jeleztem a pécsi városüzemeltetés felé. Azt kifogásoltam, hogy miután a Nagy Imre utat szenny­vízépítési munkálatok miatt teljes szélességében lezárták, az átmenő forgalom a Melinda utcán halad. Ahogy már a Postabontásban is többen megfogalmazták – balesetveszélyessé és élhetetlenné téve a korábban megszokott nyugodt életterünket. Kértem, hogy helyezzenek ki behajtani tilos táblát, kivéve célforgalom megjelöléssel.

A városüzemeltetés tájékoztatott arról, hogy a Melinda utca lakó-pihenő övezetbe tartozik – amit természetesen itt élőként én is pontosan tudok –, és felsorolták, hogy ennek megfelelően a KRESZ szabályai szerint ide csak kerékpár, az itt lakókat, vagy ide látogatókat szállító személygépkocsi, illetve betegszállító, stb. hajthat be. És azt is megemlítették hogy a megengedett maximális sebesség 20 km/h.

A válaszlevélben a városüzemeltetés arról tájékoztatott, hogy a Melinda utcán áthaladó járművek egyértelműen szabálytalanságot követnek el, ezért külön behajtani tilos és kivéve célforgalom kiegészítő táblák kihelyezése nem indokolt. Sőt, mint fogalmaztak, jogszerűtlen, hiszen a lakó-pihenő övezetet jelző táblák egyértelműen mutatják, hogy mik az előírások. A szabálytalanságokat helyszíni ellenőrzéssel és hatósági szankciókkal lehet csak visszaszorítani – közölték.

Mindezek tükrében akkor talán jó lenne, ha folyamatosan járőröznének erre a rendőrök, az állandó hatósági jelenlét talán visszatartaná a szabálytalankodókat. Nem kellene megvárni, amíg baleset történik a hatalmas forgalom és a gyorshajtás miatt!

