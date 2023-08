A Dunántúli Napló augusztus 4-i számában megjelent, Raoul Wallenberg zsidó embereket mentő svéd üzletember-diplomatára emlékező íráshoz kapcsolódnék. Valóban ezrek életét mentette meg, de így is megosztó személyiség maradt!

Raoul Wallenberg Stockholmban született svéd nagytőkés családban 1912. augusztus 4-én, elhunyt ismeretlen körülmények között, vélhetően 1947-ben valahol a Szovjetunióban. Közepes, be nem fejezett egyetemi tanulmányai miatt a családi vállalkozásokba nem vonták be, diplomáciai területre irányították. 32 éves korában nevezték ki Magyarországra a svéd nagykövetség titkárává, a WRB Háborús Menekültek Bizottsága élére. A kinevezésben szerepe volt az OSS amerikai katonai hírszerző szolgálat stockholmi ügynökének, Iver Olsonnak, a magyar érdekeltségekkel is rendelkező Lauer Kálmánnak, Sven Salen hajózási vállalkozónak és Solomon Ehrenpreis stockholmi főrabbinak.

Diplomáciai mentességét felhasználva kellett támogatnia a zsidómentő tevékenységet Budapesten - ugyanis a legendáktól eltérően ezt nem ő kezdeményezte. Érkezése előtt a svéd és svájci nagykövetségen. illetve a vatikáni nunciatúrán is folyt az embermentés. Raoul Wallenbergnek kellett volna Románia és Jugoszlávia felé menekülési útvonalakat szerveznie, ezt nem hajtotta végre és nem foglalkozott a szintén feladatként meghatározott budapesti mentőakciók összehangolásával sem. Elmulasztotta felvenni a kapcsolatot az ellenállási szervezetekkel is.

Sok energiát fordított privát kapcsolatok kiépítésére, ebben segítőtársa volt a középosztálybeli Langfelder Vilmos, útlevéllel ellátott szökött munkaszolgálatos. A budapesti, Nagymező utcai Arizona mulatóban adta át klienseinek a nagykövetség által kiállított "menleveleket" úti okmányokat, származást igazoló hamis okmányokat.

F. Havas Gábor riportja /Beszélő 1987.4./ Hertelendy Lászlóval "...Raoul Wallenberg nem volt egy önzetlen ember. Hivatkozott arra, hogy pénzre van szüksége, hogy olyan embereket is mentsen, akiknek nincs pénzük, neki valamiért valamit nyújtani kell. Eichmann és Raoul Wallenberg igen szoros kapcsolatban voltak, rendszeresen együtt szórakoztak... hármasban együtt vacsoráztak, pezsgőztek Horthy kisebbik fiával, számláikat nem rendezték..."

Amikor 1945. január 13-án az oroszok elfoglalták a Budapesten a Benczur utcát - Raoul Wallenberg és Langfelder sietve csomagoltak, de egy orosz tiszti járőr elfogta őket, ott az utcán szortírozták az ékszeres, nemesfémes dobozokat. Holokauszt-túlélő tanárom mesélte, hogy a becsapott zsidók jelentették fel őket a szovjet hatóságoknál.

Wallenberg további sorsa ismeretlen, az eltűntek tömegével együtt beszippantotta a GULAG.

A svéd ELIASON Bizottság 2003-ban lezárt jelentése szerint Raoul Wallenberg "kiterjedt amerikai és náci kapcsolati miatt felmerült a kémgyanú". Svédországban széles és ellentmondásos Raoul Wallenberg emlékének jelentéstartománya.

A jelentés megállapításai ellen a Wallenberg család nem tiltakozott, de továbbra is tagadták a tényeket, miszerintRaoul Wallenberg találkozott volna Adolf Eichmannal, Kurt Becher begyűjtési biztossal, vagy a Horthy család bármely tagjával.

