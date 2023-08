A felvetéssel egyetértek.

Nagyon sokan emlékszünk vissza azokra az időkre, amikor nagy népszerűségnek örvendő strandnak adott helyet ez a terület. A medence felújítása miért nem merül fel lehetőségként? Korábban javaslatot is olvashattunk a Postabontásban a megrepedt medence korszerűsítésére. A helyszín tökéletes. Közel van a belvároshoz, jól megközelíthető. A Zsolnay Negyed szintén a közelben, a parkolási lehetőségek is adottak, ahogy a csodálatos környezet is. A felújítás nem hiszem, hogy kerülne annyiba, mint egy új élményfürdő építése. Inkább a töredékébe.