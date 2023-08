Más a következőt írta: - A fűnyírást igyekszem nem a hétvégi napokra időzíteni, hogy ne zavarjam a szomszédaimat a zajjal. Szerintem ez szimplán emberi jóérzés kérdése, nem kell semmilyen csendrendelet ehhez. Ha pedig nagy ritkán - ahogy azt most hétvégén is történt - mégis úgy adódik, hogy csak szombaton vagy vasárnap érek rá a fűnyírásra, megkérdezem, hogy mikor indíthatnám be a gépet. Ők ugyanilyen figyelmesek velünk egyébként. Minden vita és kellemetlenség elkerülhető, csupán csak ennyi odafigyelés kell hozzá.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.