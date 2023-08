Mintha nem is tudnák, hogy mit jelent a sárga felfestés (ebben nem vagyok biztos, de talán még tábla is jelzi a megváltozott sávokat). Volt, hogy egy nap többször is kerültem olyan szituációba, hogy besorolok a bal oldali sávba, el is indulok egyenesen, majd az út közepén látom, hogy a mellettem levő autó is egyenesen próbál továbbmenni, az amúgy egysávos Lázár Vilmos utcába. Amin a leginkább meglepődtem, hogy ezt egyszer egy mentőautó is eljátszotta, ami éppen elindult a 400 ágyastól.

Amúgy is sokszorosan megnövekedett a Kürt utca forgalma a lezárás óta, jó lenne ha legalább az ilyen felelőtlen, figyelmetlen vezetőktől nem kéne tartani. Nem tudom, ezt hol lehetne jelezni, vagy mit lehetne tenni, hogy az autósok végre ne csak nézzenek, de lássanak is. Egyszerűen veszélyes, ami ott folyik! Most lehetne mondani, hogy ha nem indexel, akkor azzal azt jelzi, hogy egyenesen megy, de sajnos az embereknek jó, ha 40 százaléka használja ott az indexet a jobbra kanyarodásra, így erre nem lehet építeni.

