Olvastam az sms rovatban, hogy egy kovácstelepi olvasó arra panaszkodott, hogy nem tud pihenni, mert éjszaka is folyamatosan ugat egy kutya a környékükön. Sajnos az eset nem egyedi, mi is ugyanezzel a problémával küzdünk. Körülöttünk tíz kutya él, és hiába van nyár, és jó idő, nyitott ablaknál lehetetlen aludni az ebek csaholása miatt. Szokták javasolni a gazdáknak, hogy neveljék meg kedvenceiket, vagy zárják be éjszakára. Több külföldi országban ez így szokás, sőt, tudtommal van, ahol jogszabály írja elő, hogy a gazdának mik ezen a téren a kötelezettségei. Hazánkban létezik ugyan birtokvédelmi törvény, de minek?

A szomszédasszonyom egyszer az éjszaka közepén fel is hívta az egyik gazdát, hogy kihívja az állatvédelmi hatóságot, mert nagyon ugat a kutya, biztos valami baja van. A fenyegetés nem sokáig hatott. Még be is csöngetett a szomszédom az ugató kutya gazdájához, de azzal se ért el semmilyen eredményt. Az a tapasztalat, hogy az önző ebtulajdonosok csak a maguk igazát fújják, és annyit tudnak mondani, hogy akit zavar az ugatás, költözzön panelba. Ilyen sajnos a magyar mentalitás. És akkor csodálkoznak, ha mérgezett, szöges csalikat szórnak el - amit természetesen én is mélységesen elítélek, de a jelenség mégiscsak jelen van sajnos városunkban is.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.