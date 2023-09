Gyanút kell, hogy keltsen a soha meg nem rendelt csomag érkezéséről szóló értesítés - hívja fel a figyelmet olvasónk. A következőt írta: - A minap sms-ben értesítettek, hogy a csomagom kézbesítésre vár, csak az adataimat kell ehhez megerősítenem. Egy linket is megadtak, ahol a küldeményt követni tudom. kíváncsiságból megnyitottam: az adataimat kérték, hogy adjam meg a kézbesítéshez. A bökkenő csupán annyi, hogy én semmilyen csomagot nem rendeltem. Nyilván adathalász próbálkozás. Elképesztő, hogy a csalók mennyire leleményesek.

Más szerint a gyerekeket is fel kell készíteni az adathalászok "felbukkanására". - Megtanítjuk a gyerekeket a közlekedés szabályaira, de ugyanennyire fontos az internet veszélyeire is felhívni a figyelmüket. A fiatalok előszeretettel használják az online piactereket, és erre a csalók is rájöttek. Tízenéves lányom a kinőtt, de még jó állapotú nadrágját szerette volna eladni. Amint felkerült a hirdetése, azonnal érkezett is a megkeresés - első pillanatban hatalmas volt az öröm, de ez a gyorsaság gyanússá vált. Címet, banki adatokat kértek. Természetesen hiába. Adathalászok próbálkoztak. Nagyon óvatosnak kell lenni! - osztotta meg tapasztalatait előfizetőnk.