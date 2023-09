Immár ötven esztendeje járok rendszeresen Orfűre autóbusszal, 83 éves vagyok. Csütörtökön is útnak indultam, szokásomhoz híven a mecsekszakáli megállónál szerettem volna leszállni. Ezt a horgászbüfé megálló előzi meg, ott nem szállt le senki, nem is állt meg a busz. Amikor a büfé mellett elhaladtunk, azonnal a gomb megnyomásával jeleztem, hogy a következő megállónál lenne leszálló. Két idősebb hölgy, és én. A piros lámpa fel is villant, a sofőr azonban nem állt meg.