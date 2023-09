Elmúlt a nyári szünet, múlt pénteken ismét elkezdte áldásos tevékenységét az EXPO sátor. A megtartott rendezvény miatt - ismételten, ahogy erre régebben is volt már számtalan példa - reggel 4 óráig nem lehetett aludni. Három és fél éven át leveleztünk az illetékes hatóságokkal, de hiába, az nem vezetett eredményre, mert a város vezetőit nem érdekelte, hogy Kertváros és Uránváros lakóinak az éjszakáját tönkreteszik. A lényeg a sátor minél kisebb veszteséggel való fenntartása, üzemeltetése.

A tavaszi, nyár elejei rendezvények csendben zajlottak, mert a pécsi vagyonhasznosító korábbi vezetőjénél meghallgattatást talált a sok panasz. Ő, úgy tudjuk, hogy felvett egy hozzáértő szakembert, aki korrekt módon felügyelte, beszabályozta a hangerőt. Most, az elmúlt hétvégén vagy nem volt ott az illetékes, vagy elaludt. Remélem, hogy a vagyonhasznosító korábbi vezetőjének távozása után nem áll vissza a régi rend, mert az sok ember éjszakai nyugalmát tenné ismét tönkre! Ráadásul, most már nem csak a dobolás, hanem a saját hangjától elbűvölt lemezlovas artikulátlan üvöltését is hallgatnunk kellett. Jó lenne, ha nem térnének vissza a régi, hajnalig bömbölő koncertek! Mert amennyiben ismét ez lesz a trend, akkor abban az esetben szeretettel várom a város és az egyéb illetékes hatóság vezetőit a lakásomba, egy kis közös éjszakai virrasztásra.

