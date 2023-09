Emlékezzünk csak vissza, mi volt éveken át, amikor még a régi csarnok működött. Az épület bejáratához közel is volt egy zebra, és kicsit távolabb, a Nagy Lajos király útjánál úgyszintén - ahogy most is - , mégis nagyon sokan a kettő között szaladgáltak át az úttesten. Mert a buszmegállók éppen a két gyalogátkelő között találhatók. És mennyivel izgalmasabb ott átmenni az úton, semmint a szabályos, biztonságos helyen.